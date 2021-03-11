Экс-депутат гордумы Ижевска и бизнес-леди Лиана Димитрошкина ушла из жизни

Бывшая председатель Общественной палаты Ижевска первого и второго созывов, экс-депутат гордумы, вице-президент Корпорации «Центр» Лиана Димитрошкина скончалась на 61 году жизни в результате тяжелой болезни. Прощание с ней состоится 13 марта, панихида пройдет с 11:00 в храме Казанской иконы Божией Матери, сообщает Izhlife.

Лиана Димитрошкина родилась 21 августа 1960 года в городе Усть-Каменогорск в Казахстане, но большую часть жизни жила в Ижевске. Она стояла у истоков создания еженедельника «Центр» и была его главредом с 1991 до 2007 года. На его базе возникла медиагруппа «Центр», в состав которой сейчас входят шесть СМИ.

Кроме того, она была вице-президентом Корпорации «Центр». Также она дважды избиралась депутатом гордумы Ижевска, была зампредседателя Шахматной Федерации Удмуртии, возглавляла общественную палату Ижевска с 2008 по 2012 год. После этого госпожа Димитрошкина ушла из бизнеса и политики и начала изучать психологию, получив третье высшее образование. Более 10 лет она работала как практикующий психолог, написала более 35 книг и основала Институт изучения аутизма.