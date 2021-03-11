Ярославская область вошла в топ-5 лучших регионов по качеству образования

Ярославская обошла в число пяти лучших регионов России по качеству школьного образования. Соответствующий рейтинг опубликован на официальном сайте Рособрнадзора РФ. В публикации отмечается. что в основу рейтинга легли оценки регионального образования по 12 критериям.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург. На втором месте Москва. Третье место в рейтинге у Ленинградской области, четвертое - у Калининградской области. Замыкает пятерку лучащих Ярославская область.

В Рособрнадзоре отметили, что рейтинг будет обновляться дважды в год. Также в ведомстве сообщили, что до конца года они намерены создать рейтинг качества школьного образования в муниципалитетах регионов России.

Антон Антонов