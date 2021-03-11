В Уфе может смениться главный архитектор На место Олега Байдина прочат Ольгу Сарапулову

Главный архитектор Уфы Олег Байдин покидает должность, сообщает «Проуфу» со ссылкой на собственные источники. Информацию об отставке подтвердил "Ъ-Уфа" собеседник, близкий к администрации главы Башкирии. По его словам, кресло главного архитектора Уфы вместо господина Байдина займет советник главы Башкирии Радия Хабирова по развитию общественных пространств Ольга Сарапулова.

Олег Байдин от комментариев отказался.

В пресс-службе администрации Уфы заявили, что господин Байдин продолжает работать и заявление об увольнении не писал.

Госпожа Сарапулова не отвечает на телефонные звонки.

Олег Байдин был назначен главным архитектором Уфы в конце 2017 года. Его кандидатуру предложил бывший глава администрации Уфы, а ныне сенатор Ирек Ялалов. Ранее господин Байдин возглавлял ЗАО «Генпроект».

Влада Шипилова