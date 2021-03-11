В Уфе может смениться главный архитектор

Главный архитектор Уфы Олег Байдин покидает должность, сообщает «Проуфу» со ссылкой на собственные источники. Информацию об отставке подтвердил "Ъ-Уфа" собеседник, близкий к администрации главы Башкирии. По его словам, кресло главного архитектора Уфы вместо господина Байдина займет советник главы Башкирии Радия Хабирова по развитию общественных пространств Ольга Сарапулова.
Олег Байдин от комментариев отказался.
В пресс-службе администрации Уфы заявили, что господин Байдин продолжает работать и заявление об увольнении не писал.
Госпожа Сарапулова не отвечает на телефонные звонки.
Олег Байдин был назначен главным архитектором Уфы в конце 2017 года. Его кандидатуру предложил бывший глава администрации Уфы, а ныне сенатор Ирек Ялалов. Ранее господин Байдин возглавлял ЗАО «Генпроект».