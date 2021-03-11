В Геленджике «гражданка СССР» получила полтора года колонии за угрозы приставу

В Геленджике суд вынес приговор 59-летней местной жительнице, обвиняемой по ч.1 ст.318 УК РФ (угроза применения насилия по отношению к представителю власти в связи с исполнением им должностных обязанностей), сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда. Женщина угрожала убийством судебному приставу, который собирался наложить арест на автомобиль ее мужа, а в суде заявила, что является сторонницей организации «Граждане СССР».

Из приговора следует, что судебный пристав должен был наложить арест на автомобиль супруга осужденной в целях взыскания задолженности по кредитному договору. В ответ на его действия пенсионерка начала оскорблять его нецензурной бранью в присутствии посторонних людей, угрожала убить, если он подойдет к машине, заявила, что сожжет автомобиль вместе со всеми присутствующими.

В судебном заседании женщина вину не признала, объяснив свой поступок тем, что она является сторонницей организации «Граждане СССР» и считает действия представителей российской власти по отношению к себе незаконными. Подсудимую активно поддерживали ее соратники.

«С учетом обстоятельств дела, суд пришел к убеждению, что исправление подсудимой при назначении менее строгого наказания, чем лишение свободы, невозможно. Ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении», - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее в Краснодаре были арестованы двое адептов «Граждан СССР», заказавших убийство лидера краснодарской еврейской общины. Они обвиняются в организации совершения убийства по найму группой лиц по предварительному сговору по мотивам религиозной ненависти (ч.3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п.п. «ж, з, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Санкции данной статьи предполагают наказание вплоть до высшей меры.

Виктория Колганова