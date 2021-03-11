На Урале будут судить мужчину, который застрелил партнера по бизнесу и семь лет был в розыске

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины 1956 года рождения, который в 2013 году застрелил партнера по бизнеса, после чего находился в федеральном розыске на протяжении семи лет. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. Уголовное дело направлено в Верхнепышминский городской суд для рассмотрения по существу.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ, 29 сентября 2013 года в кафе в Верхней Пышме у обвиняемого на почве финансовых разногласий начался словестный конфликт с партнером по бизнесу. В результате мужчина достал огнестрельное оружие, снаряженное боевыми патронами калибра 5,6 мм, ударил потерпевшего в голову, а затем не менее трех раз выстрелил ему в тело. Потерпевший скончался на месте. С места преступления обвиняемый скрылся, впоследствии был объявлен в розыск.

«Установить местонахождение скрывающегося от правосудия гражданина сыщикам уголовного розыска удалось в начале сентября 2020 года. Задержан он был в городе Анапе Краснодарского края. После этого задержанного доставили в Свердловскую область и передали нашим коллегам из Следственного комитета, которые и довели расследование до логического завершения», — отметил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.