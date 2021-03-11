Суд подтвердил расторжение концессии с ГЭК по теплосетям Сарапула

Решение Арбитражного суда Удмуртии, который удовлетворил иск администрации Сарапула к пермскому ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК) о расторжении концессионного соглашения по теплосетям, подтвердил Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд Перми. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы считаем, что апелляционная инстанция должным образом не проанализировала материалы. Будем обращаться в кассационную инстанцию. В любом случае теперь по решению суда мы в течение 10 дней должны будем передать сети, являющиеся объектом концессии. При этом мы продолжаем эксплуатацию магистральных сетей и ТЭЦ, которые находятся в нашей собственности»,— сообщил “Ъ-Удмуртия” директор ГЭК Алексей Колесник.

Отметим, что согласно позиции властей Сарапула, поддержанной Арбитражным судом Удмуртии, ГЭК нарушила условия соглашения, не проведя в срок модернизацию ряда объектов. В ГЭК утверждают, что администрация не передала вовремя имущество и техническую документацию, а также затягивала согласование концессионного договора. Компания обжалует решение суда и надеется на мировое соглашение с муниципалитетом. В минстрое Удмуртии говорят, что судебные тяжбы не отразятся на ходе отопительного сезона.

Подробности читайте в материале «Концессию направили на апелляцию».