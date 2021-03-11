«Молот-Прикамье» расстался с тремя игроками

ХК «Молот-Прикамье» покидают вратарь Игорь Устинский, защитник Андрей Щербов и нападающий Вячеслав Скобелев. Как сообщила пресс-служба клуба — в связи с истечением срока контрактов.

Игорь Устинский пополнил состав «Молота» летом 2020 года, перейдя из курганского ХК «Зауралье». В регулярном чемпионате 26-летний голкипер провел 23 матча, отразил 90,3% бросков при коэффициенте надежности 2,83, а также дважды сыграл «на ноль».

Андрей Щербов выступал за «Молот-Прикамье» на протяжении двух последних сезонов. Защитник провел в составе «молотобойцев» 100 матчей и набрал 16 очков по системе «гол плюс пас» (5 забитых шайб и 11 голевых передач).

Форвард Вячеслав Скобелев пополнил «Молот-Прикамье» летом 2020 года. Он провел 37 матчей, набрал 11 очков за результативность (5 забитых шайб и 6 голевых передач) при показателе полезности –1.

Напомним, регулярный чемпионат ВХЛ-2020/2021 «Молот-Прикамье» завершил на предпоследней строчке турнирной таблицы. По окончании сезона генеральный директор клуба Александр Гулявцев заявил о планах кардинально поменять состав к новому сезону.