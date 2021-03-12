«Россети ФСК ЕЭС» усилит защиту от гроз и перенапряжений на шести линиях электропередачи Западной Сибири

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к установке ограничителей перенапряжения на линиях электропередачи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Проект рассчитан до 2022 года, инвестиции составят порядка 400 млн рублей. В результате работ повысится надежность энерготранзита «ХМАО – ЯНАО», а также потребителей северной и восточной частей округа, в т.ч. предприятий нефтегазодобычи НК «Роснефть» и «СургутНефтеГаз».



На сегодняшний день смонтировано порядка 500 ограничителей перенапряжения. Работы проведены на двух линиях электропередачи 220 кВ, участвующих в схеме выдачи мощности Сургутской ГРЭС-1. Новые устройства компактны, надежны и удобны в эксплуатации, адаптированы к различным климатическим условиям, устойчивы к атмосферным загрязнениям и способны выдерживать большие значения перенапряжения.

Линейные ограничители позволяют защитить изоляцию электрооборудования от атмосферных перенапряжений, вызванных попаданием молний в ЛЭП.

Всего в рамках проекта будет смонтировано 2 тыс. ограничителей на шести линиях электропередачи 220 кВ, расположенных в ХМАО. Работы проводятся преимущественно в зимнее время, так как большая часть линий находится в труднодоступной, заболоченной местности, где производить установку оборудования можно, только когда промерзает грунт.