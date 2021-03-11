Близкая для всех «Земля кочевников»

Драма Хлои Чжао о людях третьего возраста 11 марта выходит в российский прокат. Фильм уже взял «Золотого льва» и «Золотой глобус», а теперь ему пророчат сразу несколько номинаций на приз американской киноакадемии. Кинокритики по просьбе “Ъ FM” оценили шансы картины на «Оскар» и рассказали, чем она может затронуть сердце зрителя в России. Расскажет Александр Рассохин.

Путешествие без цели, без начала и конца ради сезонного заработка — удел современных американских кочевников. Они выбрали такой образ жизни сами, но после трагических событий. Главной героиней драмы является шестидесятилетняя Ферн. Она потеряла мужа и работу. Небольшой моногород под названием «Империя», в котором живет героиня, погибает после закрытия завода. Теперь ничего не держит женщину, она грузит свое имущество в трейлер и отправляется скитаться. Ферн придется поработать в закусочной и на складе Amazon, а также встретить много единомышленников, для которых дорога стала домом.

Почти все герои фильма — непрофессиональные актеры. Они рассказывают и заново проживают свои истории. Среди них есть даже идеолог современной кочевой философии Боб Уэллс. Исполнительница главной роли Фрэнсис Макдорманд, по словам критиков, не выделяется из этой галереи образов и органично в ней существует. При подготовке к работе над фильмом актриса даже недолго работала на конвейере завода и на кассе. Режиссер Хлоя Чжао часто использует такую стратегию.

Вся фильмография последней, по мнению критиков, построена на исследовании американских мифов через истории незаметных и даже отверженных людей. «Земля кочевников» стала попыткой осмыслить историю США, так что она точно сможет претендовать на «Оскар» за лучший фильм, считает кинокритик портала The City Егор Москвитин: «Это кино, в котором происходит то, что всегда происходило в американском мифе, то есть завоевание запада, покорение земли, поиск своего места. В это приключение пускаются бездомные, люди так называемого третьего возраста, то есть те, кому больше 50 лет. Это очень важное высказывание о взрослении нации, о ее кризисах, о ее самоощущении. Это невероятно поэтичный киноязык. История рассказывается образами, а не словами и не действиями».

«Земля кочевников» выиграла приз за лучший драматический фильм на «Золотом глобусе». Эту премию традиционно считают репетицией «Оскара». Хотя, по словам критиков, более важным показателем является «Золотой лев» венецианского смотра. Больших премьер в 2020 году было немного, так что отборщики обращали внимание на авторские и фестивальные картины.

Драма Чжао говорит об универсальных проблемах, которые будут близки любому зрителю, в том числе в России, считает киножурналист, автор издания Forbes и портала «Кинопоиск» Дмитрий Барченков: «Зрителю будет близка Америка, показанная в фильме. Это, с одной стороны, природно-традиционная, а, с другой, по уровню героини и по ее центральности, наверное, суперактуальная и прогрессивная история одновременно. В этом и кроется ожидаемая любовь зрителей к этой картине, российского в том числе. Все составляющие спокойно ложатся на наш контекст, и, таким образом, можно говорить о некой универсальности истории».

Шорт-листы «Оскара» станут известны 15 марта. «Земля кочевников», как прогнозируют профильные издания, поборется не только за главную статуэтку, но также будет представлена, например, в номинациях «Лучшая режиссура» и «Лучшая женская роль». Возможно, у Фрэнсис Макдорманд появится шанс завоевать третью награду в карьере.

Елена Иванова