При банкротстве кубанского ЗАО «Кавказ» суд не стал взыскивать убытки с депутата ЗСК Александра Поголова

Арбитражной суд Краснодарского края отказал конкурному управляющему ЗАО «Кавказ» во взыскании убытков с бывшего директора компании-банкрота Александра Поголова, сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Александр Поголов в настоящее время является депутатом Законодательного собрания края и возглавляет комитет по физкультуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями.

Александр Поголов был генеральным директором агрокомпании ЗАО «Кавказ» (Курганинский район Краснодарского края) с 2005 года по 2013 год, до того момента, когда предприятие было признано банкротом. Конкурный управляющий обратился в суд с заявлением о причинении ЗАО «Кавказ» убытков на общую сумму 87 млн руб. в ходе сомнительных сделок и попросил взыскать эти средства с бывшего руководителя компании-банкрота. Однако суд указал на то, что сделки совершались еще в 2012 году, поэтому срок их оспаривания и привлечения участников сделок к ответственности давно истек.

Анна Перова, Краснодар