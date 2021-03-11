В Татарстане оргкомитет праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму возглавил Юрий Камалтынов

Организационный комитет праймериз «Единой России» в Татарстане возглавил вице-спикер Госсовета республики Юрий Камалтынов. Такое решение было принято президиумом политического совета татарстанского отделения партии.

Комитет будет заниматься проведением предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатов на выборы в Госдуму предстоящей осенью. Всего в оргкомитет вошли 16 человек. В их числе секретарь Госсовета Лилия Маврина, депутаты Ильшат Аминов, Светлана Захарова, Елена Кузьмичева.

Первое заседание оргкомитета планируется провести 16 марта. Документы кандидатов будут приниматься с 17 марта.

Единая Россия» на выборах в Госдуму 2016 года получила по всей РФ более 54% голосов, при этом в Татарстане ее результат оказался выше 85%. В итоге республику представляют 16 депутатов-единороссов. Новые выборы запланированы в сентябре.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"