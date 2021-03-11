Обвиняемый в гибели певицы из Самары Юлии Гольдиной приговорен к условному сроку

Сергей Семин признан виновным в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (ст.268 ч.2 УК РФ). Он приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Решение принял Промышленный районный суд Самары в четверг. Об этом сообщает секретарь судьи Вадима Селиверстова.

Сергей Семин стал фигурантом уголовного дела после аварии, которая произошла на воде с его участием в июне 2019 года в районе причала у Поляны им. Фрунзе. Правоохранители установили, что лодка «Казанка-5МЗ» под управлением обвиняемого врезалась в катер Silver Eagle BR 640, и одна из пассажиров первого судна, Юлия Гольдина, скончалась, остальные пострадали. Прокуратура просила отправить мужчину в колонию.

Георгий Портнов