Жительницу Сарапула будут судить за организацию азартных игр

Уголовное дело в отношении жительницы Сарапула, организовавшую азартные игры в с. Малая Пурга, направили в суд (ч. 2 ст. 171. 2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что обвиняемая решила проводит азартные игры в пустующем помещении, где они уже проводились ранее. В октябре 2020 года она организовала незаконную деятельность и привлекла своего сына в качестве помощника. В декабре 2020 года ее работу пресекли сотрудники полиции. Отметим, что сын обвиняемой скрылся и находится в розыске. Материалы в отношении него выделены из уголовного дела.