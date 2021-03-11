«Ак Барс» начнет второй раунд Кубка Гагарина 17 марта в Казани

Стало известно расписание матчей второго раунда Кубка Гагарина. Казанский «Ак Барс» начнет серию со следующим соперником 17 марта в Казани. Об этом говорится в сообщении Континентальной хоккейной лиги.

Вторая игра серии пройдет также в Казани 19 марта. А следующие две встречи казанский «Ак Барс» проведет на выезде. Также при необходимости в Казани могут пройти пятый и седьмой матчи (25 и 29 марта), а в гостях — шестой матч (27 марта).

Соперник казанского «Ак Барса» по второму раунду пока неизвестен. Им будет либо «Салават Юлаев», либо «Барыс».

"Ъ-Казань"