Нижегородская область направит 75 млн рублей на проведение «Студенческой весны»

Правительство Нижегородской области планирует направить 75 млн руб. на проведение фестиваля «Студенческая весна» на ярмарке с 15 по 20 мая. Об этом стало известно из проекта очередных изменений в бюджет региона на 2021 год.

Средства на проведение фестиваля предлагается выделить региональному министерству образования, науки и молодежной политики. Средства пойдут на обеспечение безопасности и медицинское обслуживание, проживание и питание участников, членов жюри и других служб, на организацию конкурсных площадок и работ штаба фестиваля.

Решение о проведении фестиваля в Нижнем Новгороде было принято осенью 2020 года.

Анастасия Еремина