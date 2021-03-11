11 марта, четверг
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

Нижегородская область направит 75 млн рублей на проведение «Студенческой весны»

Правительство Нижегородской области планирует направить 75 млн руб. на проведение фестиваля «Студенческая весна» на ярмарке с 15 по 20 мая. Об этом стало известно из проекта очередных изменений в бюджет региона на 2021 год.

Средства на проведение фестиваля предлагается выделить региональному министерству образования, науки и молодежной политики. Средства пойдут на обеспечение безопасности и медицинское обслуживание, проживание и питание участников, членов жюри и других служб, на организацию конкурсных площадок и работ штаба фестиваля.

Решение о проведении фестиваля в Нижнем Новгороде было принято осенью 2020 года.

Анастасия Еремина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Партнерский проект

Тенденции

Самое читаемое

Приложение

Профиль пользователя