Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие украшения бренда экспонируются в Санкт-Петербурге.

Cartier любит и умеет поражать, в том числе масштабом. В конце февраля дом буквально захватил Санкт-Петербург, по крайней мере, его светскую и культурную жизнь. Это и выставка в Эрмитаже (о ней я уже рассказывала), и конференция «Диалоги об искусстве» с тем же Эрмитажем, и постановка Теодора Куртензиса в Доме радио, и выступление молодого и очень талантливого пианиста Ивана Бессонова в Юсуповском дворце. И, конечно, ведь мы говорим о знаменитом ювелирном доме, выставка произведений высокого ювелирного искусства разных лет, попасть на которую можно было только по приглашению Cartier.

Интерьеры особняка купца Мясникова в стиле необарокко очень подошли 380 предметам haute joaillerie, объединенным темой Surnaturel. Вдохновение природой поделили на подтемы. Первый зал — «Воображаемая gрирода». Абстракции с угадываемыми природными мотивами типа изгибов змеи или капель воды. Тут с геммологической точки зрения были интересны эфиопские изумруды в серьгах, кольце и колье с очень малым содержанием масла (insignificant) редкого для Эфиопии качества. Эти украшения в Санкт-Петербурге представляли впервые. Всего таких новинок в особняке Мясникова было 14.

Cartier представил не только интересный дизайн или редкие камни, но и свое мастерство во владении ремеслами. Была тут, например, подвеска в виде флакона для духов, вырезанного из рубеллита. Создана она Филиппом Николя и его отделом — раньше Николя был главой независимого ателье глиптики, потом оно стало частью Cartier. Драгоценный флакон и другие редкости — это уже зал «Инстинктивная природа». Тут же были представлены часы с пантерами (знаменитый бестиарий), в том числе модели Revelation, в которой морда пантеры из золотых гранул исчезает и появляется на циферблате.

Третий зал — «Природа как источник вдохновения». Тут особенно интересен сет с кашмирскими сапфирами. Еще один зал с винтажом и антиквариатом из Cartier Tradition — коллекции исторических украшений, доступных для покупки. А в отдельном зале знаменитые тиары-кокошники от Cartier, это уже Cartier Heritage, то есть коллекция дома, видеть которую можно обычно на выставках в лучших музеях мира. И этот зал добавил ценности и без того прекрасной экспозиции в Санкт-Петербурге.