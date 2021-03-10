«Реальное дело 4.0», или Московская промышленность нового поколения

Обозреватель “Ъ FM” Григорий Колганов рассказывает, как завод компании Coca-Cola, расположенный в столице, вошел в топ-10 предприятий корпорации.

Компания Coca-Cola в представлении не нуждается. Но ее московский завод — предмет особой гордости. В прошлом году он вошел в топ-10 предприятий транснациональной корпорации по показателям производительности и качества.

Суперсовременный конвейер работает на космических скоростях, рассказывает директор по снабжению «Coca-Cola HBC Россия» Евгений Рудковский: «Некоторую продукцию, например банку, мы производим со скоростью до 90 тыс. банок в час. Буквально глазами сложно отследить каждую из них на конвейере. Все это происходит с минимальным участием сотрудников. То есть сотрудники у нас контролируют процесс в автоматическом режиме. Несмотря на известные ограничения, с которыми мир столкнулся в 2020 году, мы смогли обеспечить бесперебойные поставки и производство в Москве».

Продукция московского завода Coca-Cola поставляется по всей России и за рубеж. Причем, 96% сырья на предприятии — от местных поставщиков. Компания, по оценкам городского департамента инвестиционной и промышленной политики, входит в число крупнейших инвесторов в столичную промышленность.