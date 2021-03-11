Врио ректора воронежского агроуниверситета задержали за махинации с премиями

Управление Следственного комитета Росси (СКР) по Воронежской области возбудило уголовное дело о покушении на присвоение денежных средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 160 УК РФ) в отношении 40-летнего временно исполняющего обязанности ректора Воронежского государственного аграрного университета имени Петра I Алексея Попова. Как пояснили “Ъ” источники в правоохранительных органах, глава вуза был задержан с поличным 10 марта, сейчас находится в изоляторе, а в ближайшее время ему может быть назначен домашний арест.

В основу уголовного дела против господина Попова легли материалы управления ФСБ по Воронежской области. По версии следствия, врио ректора потребовал от подчиненных передать ему деньги, выплаченные им в виде завышенных премий. По подсчетам следователей, таким образом Алексей Попов мог получить около 880 тыс. руб.

После задержания на рабочем месте ректора были проведены обыски. В ближайшее время Ленинский райсуд может рассмотреть вопрос об избрании ему меры пресечения. Как рассказали “Ъ” в суде, ходатайство от СКР еще не поступало.

Алексей Попов руководит аграрным университетом с августа прошлого года. До этого он работал заместителем руководителя департамента аграрной политики Воронежской области и возглавлял отдел переработки и реализации сельхозпродукции. На посту ректора он сменил Николая Бухтоярова, возглавлявшего вуз с 2015 года.

Сергей Толмачев, Воронеж