Петербургский депутат предложил вакцинировать лежачих больных на дому

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев обратился к вице-губернатору Олегу Эргашеву с просьбой разъяснить ситуацию с вакцинаций лиц преклонного возраста и тех горожан, которые по состоянию здоровья не могут пройти процедуру вакцинации от коронавиурса в открытых для этого пунктах.

Парламентарий предложил организовать мобильные бригады для вакцинации таких петербуржцев на дому.

Добавим, что по данным межвежомственного координационного совета по противодействию распространению в Петербурге COVID-19, в городе вакцинировано 288 855 человек, из них 167 235 — полностью. За прошедшие сутки первый компонент вакцины получили 4 460 человек, второй – 11 529.