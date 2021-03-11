На погашение кредитов администрация Саратова собирается занять 3 млрд рублей

Администрация Саратова намерена взять кредит в размере 3,34 млрд руб. Информация о 10-ти аукционах на указанную сумму появилась сегодня в системе «Госзакупки».

Из нее следует, что это будет два кредита на 500 млн руб. каждый, один – на 342 млн руб., три – на 300 млн руб. и четыре – на 200 млн руб.

Кредитные линии открываются на срок 730 дней под 6,8% годовых. Переплата по ним составит 413,7 млн руб.

Аукционы состоятся 5 апреля.

Денежные средства берутся для погашения ранее привлеченных кредитов.

В пресс-службе администрации уточнили, что привлечение кредита «происходит в связи с необходимостью провести погашение ранее привлеченных кредитов». Максимальная ставка не превысит 7,22%.

Марина Ковалева