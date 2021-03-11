В Оренбуржье за 24 часа обнаружили 73 зараженных COVID-19

За сутки в Оренбургской области выявлены 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За этот период из больниц региона были выписаны 52 человека. Кроме того, за 24 часа в Оренбуржье скончались четыре пациента с подтвержденным COVID-19. Об этом в четверг сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В течение последних девяти дней в регионе выявляют менее 80 случаев заражения COVID-19. В общей сложности за время пандемии в Оренбургской были зафиксированы 38428 фактов заражения COVID-19. В регионе за этот период умерли 654 человека, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция.

Георгий Портнов