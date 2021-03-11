Шахматы выходят на сцену

По мотивам романа «Ход королевы» (The Queen`s Gambit) планируется поставить театральный мюзикл. Права на произведение Уолтера Тевиса 1983 года о гениальной шахматистке Элизабет Хармон приобрела компания Level Forward. В 2020 году на Netflix вышел одноименный мини-сериал, который стал одним из самых успешных для стримингового сервиса.

Подробности проекта — сроки запуска, актерский состав, начало репетиций — пока не сообщаются. Известно, что в состав креативной команды войдут соучредитель Level Forward Эбигейл Дисней — внучатая племянница Уолта Диснея, а также бродвейский продюсер Ева Прайс. Предполагается, что местом постановки станет Нью-Йорк.

В Level Forward возможность адаптировать «Ход королевы» для театральной сцены назвали большой честью. «Зрители уже прониклись дружбой и мужеством вдохновляющих женщин этой истории, которые заряжают энергией и поддерживают путь Бет Хармон и ее окончательный триумф»,— говорится в заявлении компании.

Компания Level Forward — относительно недавний игрок театральной индустрии. В 2019 году она поставила на Бродвее четыре мюзикла с острой социальной проблематикой. Так, одним из шоу стало «Что для меня значит конституция» («What The Constitution Means To Me») — постановка о правах женщин и домашнем насилии.

Сериал «Ход королевы» вышел на Netflix в октябре 2020 года. По сюжету сирота из Кентукки Бет Хармон с юных лет проявляет выдающийся талант к шахматам, но на ее пути к мировому признанию и славе — наркотическая зависимость и борьба с гендерными предрассудками. Режиссером и шоураннером сериала выступил Скотт Фрэнк («Забытые богом», «Логан»). Главную роль исполнила Аня Тейлор-Джой. За месяц сериал посмотрели более 62 млн зрителей. «Ход королевы» получил премию «Золотой глобус» как лучший мини-сериал, а Аня Тейлор-Джой — как лучшая актриса. Популярность сериала способствовала и росту интереса к шахматам: так число запросов «Как играть в шахматы» в Google достигло максимальных значений за последние девять лет.

Дарья Черткова