На реконструкцию мостов и путепроводов ХМАО направят 2,2 млрд рублей

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) получит из федерального бюджета более 2,2 млрд руб. на реконструкцию и строительство мостов и путепроводов, сообщила пресс-служба правительства округа. Планируется привести в нормативное состояние 1,2 тыс. погонных метров мостов.

Всего регионам России до 2024 года направят более 200 млрд руб. для ремонта 100 тыс. погонных метров мостов, говорится в сообщении. Еще около 90 млрд руб. направят для строительства 121 путепровода. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Региональная местная дорожная сеть» и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Михаил Мананников