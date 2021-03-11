В Ростовской области продукты за месяц подорожали на 1,2%

В феврале цены на продовольственные товары в Ростовской области выросли на 1,2% по сравнению с ценами в январе текущего года. Это следует из данных, опубликованных Ростовстатом.

В целом товары и услуги в регионе подорожали на 0,6% (в среднем стране — на 0,8%). По данным Ростовстата, быстрее в феврале дорожали продовольственные товары (на 1,2%), по непродовольственной группе рост цен сложился умеренным (на 0,4%). На платные услуги цены и тарифы практически не изменились (рост на 0,1%).

«Картина инфляции на рынке продовольственных товаров складывалась традиционно для зимнего месяца, наиболее существенно подорожала плодоовощная продукция, включая картофель (на 5,3%)»,— отмечается в сообщении. Среди остальных товарных групп рост цен колебался от 0,1% — на хлеб и хлебобулочные изделия до 1,4% — на рыбопродукты. Вместе с тем сахар подешевел на 4,1%, подсолнечное масло — на 2,3%. Также эксперты зафиксировали снижение цен на 0,1% на молоко и молочную продукцию.

Среди наблюдаемых непродовольственных товаров цены выросли на одежду и бумажно-беловые товары (от 0,1%) и на телерадиотовары (до 1,6%).

Кристина Федичкина