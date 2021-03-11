«После посещения ваша жизнь уже не будет прежней» Дмитрий Буткевич — о концерте Теодора Курентзиса и MusicAeterna

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, почему стоит посетить концерт в «Зарядье» и какие музыкальные произведения войдут в программу.

12 и 13 марта Теодор Курентзис и MusicAeterna выступят в столичном зале «Зарядье». Я настоятельно всем советую туда попытаться попасть: увидеть Теодора за дирижерским пультом хотя бы раз в жизни необходимо каждому меломану, да и просто человеку, интересующемуся классикой и современным искусством. После посещения концерта MusicAeterna ваша жизнь уже не будет прежней. А если судить по расписанию на сайте оркестра, ближайшие полгода они проведут в Австрии и Германии, где их увидеть будет значительно сложнее.

Итак, в новой программе Курентзис уже довольно привычно объединяет сочинения барочных композиторов и авангардистов XX века. Оркестр исполнит сочинения, написанные с разницей в 300 лет. Их будет пять, самое раннее из которых написано в середине XVII века, а вот с премьеры последнего не прошло и 30 лет. Необычный состав инструментов, неординарные приемы звукоизвлечения и техника исполнения отличают большинство произведений, выбранных Теодором для этого концерта, и делают их своего рода вызовом для исполнителей и слушателей, — так пишут профессиональные музыковеды.

Я недавно слушал на Дягилевском фестивале в Перми столь же авангардную программу MusicAeterna. Для меня это не стало «вызовом», но я человек привычный и к современной музыке, и к совриску вообще.

Итак, в программе два ключевых сочинения XX века: песенный цикл «Древние песни детей» (1970 года) Джорджа Крама на стихи Федерико Гарсиа Лорки и композиция и «…Два чувства…» (1992 года) основоположника «инструментальной конкретной музыки» (musique concrte) 85-тилетнего Хельмута Лахенмана на текст Леонардо да Винчи.

А также три произведения мастеров барокко: инструментальная восьмичастная сюита Генриха фон Бибера «Баталия» (1673), cимфония «У Гроба Господня» (1730) Антонио Вивальди и Чакона (1680) Генри Перселла — одно из первых сочинений в этом жанре.