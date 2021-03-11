«Все совпадения случайны»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как вышло, что имена некоторых автомобильных брендов используются компаниями из других отраслей.

Любая автомобильная компания строго следит за тем, чтобы никто без спроса не наживался на ее бренде. Я не знаю механики, как работает система отслеживания подобного рода нарушений — разосланы ли специальные агенты по всему миру или поощряются сигналы от рядовых граждан — но периодически в СМИ всплывают всякие истории.

Какому-то несчастному продавцу с рынка присуждают большой штраф не за то, что игрушечные машинки, которые он продавал, сделаны из ядовитого пластика, а потому, что на них стоит эмблема известной марки. Отдельная тема — календари и детские раскраски. За ними тоже строго следят. Кстати, не только потому, что кто-то наживается, а потому, что автомобили на этой полиграфической продукции иногда так уродливо нарисованы, что, очевидно, наносят марке репутационный вред. Но бывает, что автопроизводители и рады бы отсудить у кого-то права на имя собственное, но сделать этого не могут. Вот лишь несколько историй.

Если вы строили дом или делали ремонт, то наверняка имели дело с латунными кранами Bugatti. К сверхдорогим французским автомобилям эта итальянская марка запорной арматуры отношения не имеет. Ее зарегистрировали в 1948 году, когда великий Этторе Бугатти только что умер, а в послевоенной Европе было не до копирайтов. В самом обычном сетевом продуктовом магазине вы можете купить игристое вино Ferrari. Оно не имеет никакого отношения к автомобильной марке с гарцующим жеребцом на эмблеме. Этот брют под своим именем начал выпускать в 1902 Джулио Феррари, а основателю знаменитой автомобильной марки Энцо Феррари на тот момент было всего четыре года.

И раз уж речь зашла про напитки, до пандемии, когда мы с вами еще летали на самолетах за границу, многие наверняка обращали внимание в Duty Free на коньяк Renault, а некоторые даже использовали его для борьбы с аэрофобией. Этот французский коньячный дом был основан за полвека до того, как братья Рено зарегистрировали автомобильную фирму. Так что, как пишут в титрах кинофильмов, «все совпадения случайны».