В Самаре создан преобразователь шума в электричество

Ученые Самарского национального исследовательского университета им. академика Королева разработали микроэлектростанцию для преобразования в электричество шума энергетических установок. Ее будут использовать в выпускных системах локомотивов и морских судов. Об этом сообщает центр по связям с общественностью вуза.

«Такие установки в перспективе можно будет устанавливать в выхлопных системах мощных двигательных установок железнодорожных локомотивов, крупных морских судов или поршневых компрессоров»,– говорится в сообщении.

Шумоутилизатор создают сотрудники кафедры теплотехники Самарского университета. Сейчас на прототипе установки ведутся экспериментальные исследования. Благодаря шумоутилизатору двигатели станут менее шумными и более безопасными для здоровья людей.

Георгий Портнов