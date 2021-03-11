Власти Ростовской области в 2021 году планируется восстановить права 1,6 тыс. обманутых дольщиков

В 2021 году в Ростовской области планируется восстановить права обманутых дольщиков по 36 проблемным объектом строительства, а именно более 1,6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона.

Как отмечается в сообщении, наблюдательный совет АО «Дом. РФ» принял решение выдать компенсации участникам строительства по 17 проблемным объектам. Также открылся прием заявлений на выплату возмещений в уполномоченном банке АО «ДОМ.РФ». «На сегодняшний день из 423 граждан 235 получили компенсации», — говорится в сообщении. Кроме того, правительство региона заключило с организацией дополнительное соглашение о софинансировании мероприятий по 15 проблемным домам Ростова-на-Дону, Азова, Новочеркасска, Таганрога, Аксая.

Наталья Шинкарева