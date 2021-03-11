Датчики химического мониторинга установят возле заводов в Удмуртии

Вблизи химически опасных объектов в Ижевске и Глазове установят датчики химического мониторинга. Об этом написал премьер Удмуртии Ярослав Семенов на своей странице во «ВКонтакте».

«Оборудование позволит нам не только оперативно реагировать на различные нештатные ситуации и своевременно оповещать население, но и в целом контролировать уровень выбросов в окружающую среду. Датчики будут измерять концентрацию вредных веществ в атмосфере. Информация с них будет выводиться на пульт единои дежурно-диспетчерскои службы и просматриваться специалистами в режиме реального времени»,— отметил господин Семенов.