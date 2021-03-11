В Курской области заменят 100 лифтов за 73,6 млн рублей

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Курской области на получение 73,64 млн руб., которые направят на замену 100 лифтов в многоквартирных домах. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона. Лифтовое оборудование с истекшим сроков эксплуатации планируется менять при проведении капремонта 33 многоэтажек в Железногорске и Курчатове, в которых живет около 8 тыс. человек. Общая стоимость работ — 216,6 млн руб. Планируется, что новые лифты будут введены в эксплуатацию в этом году.

Валерия Розбот