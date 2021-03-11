Эксперты оценили стоимость Товарного двора выше цены сделки по его покупке Они считают, что площадка стоит 818 млн рублей

Сегодня на заседании арбитражного суда в рамках оспаривания сделки по продаже в краевую собственность имущества Товарного двора были оглашены результаты экспертизы. По мнению эксперта ООО «Институт проблем предпринимательства» стоимость объекта составляет 818 млн руб.

Напомним, в прошлом году надзорный орган обратился в суд с требованием признать недействительной сделку между ОАО «РЖД» и КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края». По ее условиям краевое учреждение приобрело имущественный комплекс за 798,7 млн руб.

На этой территории планировалось построить новый транс­портно-пересадочный узел и комплекс зданий административного и общественного назначения «Пермь-Сити». Экспертиза в рамках судебного спора была назначена по ходатайству ответчиков.

Сегодня суд удовлетворил ходатайство надзорного органа о вызове в судебное заседание эксперта Рубена Азаяна. Так представитель надзорного органа намерен задать ему вопросы, касающиеся проведения экспертизы.