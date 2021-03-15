Индустриальный подъем

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Воронежский индустриальный парк «Перспектива» – в числе лучших промышленных площадок в России. По данным исследования Всероссийского аналитического центра «Эксперт», парк входит в топ-15 с наивысшим рейтингом «АА»*. Принесет ли высокая экспертная оценка «Перспективы» дивиденды Воронежской области, конкурирующей в инвестиционной привлекательности с Москвой и Татарстаном? Насколько эффективно работает господдержка в регионе, находящемся в первой дюжине по эффективности управления? *



В 2012 году «Перспектива» получила официальный статус индустриального парка Воронежской области. Губернатор Алексей Гордеев подписал Постановление № 945, согласно которому заброшенное колхозное поле должно было стать «городом-садом», точнее – парком. Контроль за исполнением этого постановления был возложен на его первого заместителя – Гусева А.В., а через некоторое время «эстафету» принял Беспрозванных А.С., сейчас – замминистра Минпромторга.

Ретроспектива

Надо отметить, что до того, как промпарк «Перспектива» получил официальный статус, и смог пользоваться льготами и преференциями со стороны государства, была проделана огромная работа. Идея создания промышленной зоны за территорией города, конечно, не нова. Более чем вековая практика существования индустриальных парков доказала экономическую эффективность такого формата. Первый производственный парк появился в Манчестере еще в 1896 году. Бизнесмен Эрнст Холи подвел к территории транспортную и инженерную инфраструктуру, и стал продавать и сдавать в аренду подготовленные участки. Площадка оказалась привлекательной для сталелитейных предприятий, а также предприятий, работающих в сфере электротехники и машиностроения. Спустя десять лет после запуска проекта именно здесь Генри Форд открыл свой первый завод за пределами США.

«Идея создания собственной промплощадки возникла после безуспешных попыток найти более-менее подходящее место под собственный логистический центр, - рассказывает Виктор Енин, основатель «Перспективы» и владелец крупного мебельного бизнеса*. - В черте города – разрушенные промзоны, советское наследие с бесхозными сетями и непонятными условиями аренды. За городом – чистое поле без инфраструктуры. Подбирая площадку под будущий парк, мы просмотрели десятки вариантов. Окончательно определились в 2009 году, выбрав максимально выгодное местоположение с точки зрения транспортной и инженерной инфраструктуры. Парк находится на оживленном «перекрестке» между М4 и тамбовской трассой. Удаленный на 10 км от Воронежа участок площадью более 150 га – такие площади позволяют организовать любое производство.

Три года прошло с момента принятия решения о создании промзоны до признания парка на уровне губернатора в 2012 году. За это время была проделана огромная работа – разнообразные изыскания, проектирование, строительство дорог, газопровода, электрического хозяйства и т.п. Параллельно тому, как проект «Перспектива» доказывал свою состоятельность и жизнеспособность, с приходом первых резидентов, велась непростая работа с государственными органами по получению официального статуса регионального промпарка. Дело в том, что на тот момент законодательная база, регулирующая отрасль, была «размазана» по госпрограммам, нескольким законам и постановлениям разных ведомств и сильно отставала от реальности.

В наведении порядка в законодательстве приняли активное участие первые лица Воронежской области. Заместитель правительства (на тот момент) Александр Гусев лично курировал принятие законопроекта в Областной думе, к слову, на его основе был создан также и Масловский индустриальный парк. Техническое содействие, помощь в разработке ТЭО и прочей документации оказывало Агентство по привлечению инвестиций во главе с Игорем Лотковым. Ассоциация индустриальных парков России работала над федеральной частью законодательства, взаимодействуя с Минпромторгом и Минэкономразвития. Со стороны частного бизнеса инициативу проявляла вновь созданная управляющая компания «Перспектива».

В результате совместные усилия государства и бизнеса привели к тому, что и местное, и федеральное законодательство стало унифицированным, появился единый ГОСТ «Индустриальные парки». Благодаря ответственной работе всех участников процесса в формате государственно-частного партнерства в России сформировалась новая отрасль, которая наращивает свою роль в экономике. По статистике, на 1 рубль, вложенный в создание промпарка, приходится 9 рублей привлеченных инвестиций. Только за один год в индустриальных парках России создано 335 предприятий и более 15 тыс. рабочих мест. Воронежская область входит ТОП-10 регионов по объему инвестиций в отрасль (в т.ч. ОЭЗ – особые экономические зоны)*

Успехами может похвалиться и «Перспектива» - в ежегодном общероссийском рейтинге индустриальных парков и особых экономических зон воронежский парк входит в ТОП-15, ему присвоен высший класс привлекательности для инвесторов «АА». Эксперты оценивали результативность работы более 120 промплощадок страны. Интегральный рейтинговый балл рассчитывался на основе 29 параметров. Так, по оценкам экспертов, высокие позиции в рейтинге индустриальному парку обеспечили выгодное местоположение, развитая инфраструктура, качество услуг для резидентов и эффективный менеджмент. В результате «Перспектива» набрала – 34 балла из 40 возможных.

«Высокая оценка независимых экспертов в очередной раз подтверждает верность выбранной стратегии развития. Сегодня в числе наших резидентов как малый и средний бизнес, так и крупные международные компании, такие как Scholle IPN. Удобная локация, готовая инженерная инфраструктура и высокие стандарты взаимодействия с инвесторами дают возможность для эффективного развития любого бизнес-проекта, – прокомментировал учредитель ИП «Перспектива» Виктор Енин. – Разумеется, наш проект было бы сложно реализовать без поддержки органов власти. Получение дополнительных мощностей электроэнергии, помощь в строительстве и ремонте дорог, и так далее по списку – нам оказывали и оказывают содействие на всех уровнях – от главы сельского поселения до губернатора. Считаю, что государственно-частное партнерство оказалось действенным инструментом развития как проекта индустриального парка, так и экономики региона».

Индустриальные парки прочно заняли свою нишу, предлагая именно то, что нужно для развития экономики России – удобные земли достаточных площадей, со всей необходимой инфраструктурой, транспортной доступностью и грамотным управлением, которые обеспечивают надежность и бесперебойную работу для промышленных и логистических предприятий своих резидентов.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантуров в приветственном слове к «Итоговому отчету АИП – 2020» отметил, что благодаря консолидированной позиции и конструктивному сотрудничеству с органами власти, в России создана полноценная система регулирования и поддержки региональной промышленной инфраструктуры, приняты основополагающие правовые акты, стандарты и правила. «Вы занимаетесь сложным и важным делом, успех которого требует долгих лет кропотливой работы, но в итоге приносит благо вашим регионам и стране в целом.» - отметил глава Минпромторга.

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