В Геленджике пенсионерка осуждена на полтора года колонии-поселения за угрозы приставу

Геленджикский городской суд признал местную жительницу виновной по ч.1 ст.318 УК РФ (Угроза применения насилия против представителя власти), пенсионерке назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщила пресс-служба краевого суда.

Фамилия подсудимой в сообщении пресс-службы не указана, на сайте Геленджикского городского суда сообщается, что подсудимой по делу об угрозе насилия в отношении представителя власти является Ирина Бибанина. Как следует из приговора, женщина является активным участником незарегистрированной организации «Граждане СССР», в этой связи она считает незаконными все действия представителей власти, совершенные по отношению к ней.

Инцидент с участием Ирины Бибаниной произошел в 2019 году в Геленджике, судебный пристав в ходе взыскания задолженности по кредиту намеревался опечатать арестованное имущество – автомобиль, принадлежащий ее супругу. Пенсионерка, используя нецензурные выражения, требовала, чтобы пристав не подходил к машине, а затем стала угрожать поджечь автомобиль и себя вместе с присутствующими. Ирина Бибанина не признала себя виновной, приговор может быть обжалован.

Анна Перова, Краснодар