На Кубани трое мужчин объявлены в розыск после попытки убийства жителя Армавира

В Краснодарском крае разыскивают троих мужчин, подозреваемых в покушении на убийство 36-летнего жителя Армавира. Об этом сообщают в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, конфликт между мужчинами возник 6 марта 2021 года в одном из городских кафе. В ходе драки подозреваемые четыре раза выстрелили в потерпевшего из огнестрельного оружия, после чего скрылись, а раненый смог добраться до больницы, где ему оказали помощь.

Установлена причастность к данному преступлению 28-летнего Анзора Московцова, 36-летнего Аркадия Нерсесова и 40-летнего Василия Фролова. Всех, кто обладает информацией о беглецах, следствие просит сообщить по телефонам: 8 (86137) 3-05-57 либо 02.

Как писал “Ъ-Кубань”, МВД распространило ориентировки на сбежавших в Краснодаре банковских грабителей. Мужчинам 35 и 43 года. Они могут быть вооружены. Оба подозреваемых славянской национальности, худощавого телосложения, на лицах имеются ссадины. У одного из разыскиваемых волосы светлые, на лице есть легкая щетина. Был одет в синий спортивный костюм, черную кожаную куртку и футболку с логотипом ФИФА.

Наталья Решетняк