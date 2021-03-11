Движение на трассе М-5 «Урал» в Оренбуржье полностью открылось после метели

Полностью возобновлено движение транспорта на участке трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области. Об этом сообщает региональное правительство.

«Ограничения, введенные для всех типов транспортных средств из-за непогоды на участке федеральной трассы М-5 “Урал” Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (подъезд к пункту пропуска “Орск”) в Оренбургскои области с 170 по 260 км, близ населенных пунктов Краснощеково и Гаи, сняты 11 марта с 8:00 местного времени»,– говорится в сообщении.

В среду движение на указанном участке в регионе было полностью закрыто. Это было связано с сильной метелью и плохой видимостью на дорогах.

Георгий Портнов