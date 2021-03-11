Весенняя уборка в Челябинске начнется 22 марта

В Челябинске с 22 марта стартуют мероприятия по санитарной очистке города. Об этом сегодня сообщил вице-мэр Александр Астахов, сообщает пресс-службы администрации города. При этом в мэрии подчеркивают, что дата начала субботников предварительная и будет зависеть от погоды, но все службы должны быть готовы сразу начать весеннюю уборку. Даты общегородских субботников, в которых могут принять участие все желающие, будут объявлены позднее.

По данным синоптиков, до 22 марта в Челябинске вряд ли растает снег, поскольку как минимум еще 10 суток температура воздуха будет ниже ноля.