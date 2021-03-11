Клиника Екатерининская открыла двери нового хирургического отделения В многопрофильном центре сети частных медицинских учреждений Клиники Екатерининская открылось новое хирургическое отделение, в состав которого входят Центр колопроктологии и Центр флебологии. Его техническое оснащение позволяет выполнять операции по концепции Fast Track («быстрого пути») благодаря применению особой тактики предоперационной подготовки и современных медицинских технологий, в том числе лазерных. Такие операции позволяют избавить пациента от его жалоб посредством малотравматичных вмешательств с максимально быстрой и комфортной послеоперационной реабилитацией

«Мы и раньше в стенах клиники успешно выполняли амбулаторные операции в области колопроктологии, урологии и по другим направлениям. Открытие нового хирургического отделения с качественным оснащением и удобными условиями для приема и расположения пациентов позволили нам расширить свои возможности в области оказания медицинской помощи и реализовать потенциал наших талантливых хирургов. Кроме того, клиника приобрела новый лазер, благодаря чему мы открыли еще два направления – лазерная колопроктология и лазерная флебология. Теперь мы выполняем весь спектр операций, которые не требуют госпитализации», поделился заместитель главного врача Клиники Екатерининская, врач-колопроктолог Смычков Геннадий Иванович.

В новой операционной отделения амбулаторной хирургии сосредоточено все необходимое для малоинвазивных вмешательств оборудование: несколько видов лазеров, радиоволновые скальпели, УЗИ-система экспертного класса, коагуляторы.

«Мы можем помочь пациентам с любой стадией варикозной болезни – от телеангиоэктазии, известные как «сосудистые звездочки», до ярко выраженных варикозных узлов с трофическими язвами. В Центре флебологии мы добиваемся не только благоприятного косметического эффекта, мы решаем более сложные задачи – устраняем нарушения венозного оттока с помощью эндовазальной лазерной облитерации вен (ЭВЛО), в ряде случаев совмещая ее со склеротерапией. Двукольцевые световоды лазера позволяют выполнять ЭВЛО без разрезов и без боли на вене любого диаметра», уточнил врач высшей категории, сосудистый хирург Клиники Екатерининская Бурлаков Владимир Николаевич.

Методы хирургического решения деликатных проблем прямой кишки, применяемые в Центре колопроктологии Клиники Екатерининская, обеспечивают психологический комфорт пациента и позволяют в день операции отпустить его домой с ценными рекомендациями врача.

«На сегодняшний день мы имеем возможность выполнять весь спектр операций в проктологии не требующих госпитализации, среди которых чаще всего встречаются геморроидальная болезнь и анальные трещины, свищи прямой кишки, новообразования прямой кишки и анального канала, а также образования мягких тканей промежности. Применение лазерных методик дает возможность ограничиться малыми вмешательствами, сократить период послеоперационной реабилитации и сделать его максимально комфортным и безболезненным. Следует помнить, что успех операции и восстановления зависит не только от оборудования, методик и профессионализма хирурга, но и от соблюдения пациентом всех рекомендаций доктора», подчеркнул врач-колопроктолог, хирург Клиники Екатерининская Федотов Дмитрий Владимирович.

В одном здании с новым отделением хирургии располагается диагностический центр, в котором можно пройти предоперационное обследование всего за пару часов. Это особенно удобно для иногородних пациентов и для тех, кто ценит свое время и бережет нервы. В медицинском центре представлен широкий спектр лабораторных исследований, в том числе общий и биохимический анализ крови, определение группы крови и резус-фактора, коагулограмма, анализ крови на RW, ВИЧ, гепатиты В и С, которые входят в обязательный комплекс анализов перед любой операцией. Кроме того, в клинике можно пройти инструментальную диагностику, в частности колоноскопию и гастроскопию (ФГДС), УЗИ, МРТ и КТ, и посетить консультации узкопрофильных специалистов.