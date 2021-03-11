Стоимость модернизации орловского венсанутильзавода снизилась до 135 млн рублей

Правительство Орловской области утвердило новый объем вложений бюджетных средств в техническое перевооружение ГУП «Ветсанутильзавод “Орловский”» — 134,8 млн руб. вместо планировавшихся ранее 152 млн руб. Новая смета утверждена постановлением регионального правительства от 4 марта. На строительно-монтажные работы планируется потратить 19 млн руб., на технологическое оборудование — 108 млн руб. Прочие затраты составят 8 млн руб., 4,8 млн руб. из которых придется на проектно-изыскательные работы.

Согласно проектно-сметной документации, общая площадь ветсанутильзавода «Орловский» составляет 1,47 тыс. кв. м, производственная мощность — 5,9 т мясокостной муки в сутки.

Ветсанутильзавод расположен в Орле, занимается утилизацией отходов пищепрома и утилизацией трупов. По данным Kartoteka.ru, госпредприятие возглавляет Владимир Осин. Выручка компании в 2019 году составила 23,7 млн руб., чистый убыток — 742 тыс. руб.

Мария Старикова