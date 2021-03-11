Мэрия Уфы приняла план мероприятий по развитию придорожного сервиса

Глава администрации Уфы Сергей Греков утвердил план мероприятий по развитию придорожного сервиса до 2024 года. В документе, опубликованном на сайте мэрии, сообщается, что в 2021-2024 годах управление земельных и имущественных отношений совместно с главархитектурой, управлением экономики и инвестиций должны предложить участки под строительство объектов. Администрациям районов поручено провести работу с предпринимателями по повышению качества услуг, проверить состояние санузлов и мест общего пользования. Также они должны определить перечень объектов, нуждающихся в ремонте.

К объектам придорожного сервиса относятся АЗС, автостанции и автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, расположенные вблизи дорог, пункты общественного питания, станции техобслуживания, места отдыха и стоянки транспорта.

Ранее председатель госкомитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев сообщал, что сегодня в республике насчитывается 1,1 тыс. объектов придорожного сервиса, однако большая их часть не соответствует современным требованиям. Премьер-министр Андрей Назаров поставил задачу создать к 2024 году 1 тыс. новых объектов и реконструировать существующие.

Влада Шипилова