Авиакомпания «Нордстар» получила статус базового пассажирского перевозчика аэропорта в Норильске

Авиакомпания «Нордстар», входящая в группу компаний «Норильский никель», стала базовым пассажирским авиаперевозчиком аэропорта Норильска. Компания берет на себя обязательства по формированию стабильного расписания и предельных годовых тарифов на авиарейсы. Свободные слоты между другими авиакомпаниями будут распределяться с учетом расписания полетов базового авиаперевозчика, сообщили в правительстве края.

Кроме этого, в рамках консорциума «Нордстар» и АО «Красавиа» (находится в краевой собственности) был подписан пакет договоров, регулирующих взаимоотношения компаний по производственным и коммерческим аспектам. В частности, о совместной эксплуатации авиалиний, подготовке летного состава, авиационном техническом обслуживании воздушных судов. Авиакомпания «Нордстар» продолжит выполнять среднемагистральные перевозки, а региональные рейсы будут обеспечиваться авиакомпанией «Красавиа».

В рамках договоренностей с «Норникелем» в краевую собственность будут переданы пять среднемагистральных самолетов АТR-42-500, которые сейчас эксплуатируются авиакомпанией «Нордстар». «Это позволит существенно обновить воздушный парк «Красавиа» наряду с недавно приобретенными за счет бюджета региона самолетами АТR-72», — сказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Анастасия Вещикова, Красноярск