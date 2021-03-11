Дело о застройке центра Самары 80-этажными зданиями дошло до суда

Иск ООО «Время плюс» к департаменту градостроительства Самары и градоначальнице Елене Лапушкиной оставлен без движения. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Самарской области.

В феврале ООО «Время плюс» стало судиться с чиновниками из-за проекта планировки территории в границах ул. Ярмарочной, Братьев Коростелевых, Маяковского и Арцыбушевской в Ленинском районе, который те не утвердили. Землю в этом районе планировалось застроить жильем высотой до 80 м.

Компания добивалась отправки проекта на повторное рассмотрение в мэрию. Суд, однако, не стал удовлетворять заявление.

Георгий Портнов