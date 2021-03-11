В Северодвинске мужчина с ружьем захватил заложников в офисе микрозаймов

Вооруженный обрезом охотничьего ружья мужчина взял в заложники одного или двух сотрудников компании по выдаче микрозаймов в Северодвинске. Он требует, чтобы его прекратили преследовать коллекторы. На месте находятся сотрудники правоохранительных органов, район оцеплен.

«Человек с ружьем удерживает в заложниках двух специалистов организации микрозаймов, возможно, одного»,— сообщил источник ТАСС. Образовательным учреждениям рекомендовано не выпускать детей на улицу.

По предварительным данным, причиной инцидента могли стать крупные долги мужчины, сообщает «Интерфакс». «Мужчина говорит, что не причинит вреда заложнице, если коллекторские компании прекратят преследование»,— сказал источник. По его словам, это 53-летний местный житель.