ООО «Башкирэнерго» обеспечивает электроэнергией новые микрорайоны в г. Кумертау

Монтаж счетчика СУЭЭ (М) в частном секторе г. Кумертау

ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») ведет массовое технологическое присоединение (ТП) в городе Кумертау, где проживает 59,5 тыс. человек. Особенностью города является то, что 90% нового жилья приходится на частный сектор, который окружает город по периметру и где проживает не более 5 тыс. человек. Это сельские населенные пункты в составе города: Ира, Алексеевка, Старая Уралка и Маячный.



Соответственно, башкирские сетевики в основном заняты подведением электричества к частным домам в новых микрорайонах с частной застройкой — Дубки, Авиаторов и Шахтерский, — относящихся к упомянутым населенным пунктам.

В 2020 году для электрификации новых микрорайонов было построено 3,3 км ВЛ 6-10 кВ, 6,5 км ВЛ 0,4 кВ, поставлено под напряжение 8 трансформаторных подстанций с общей трансформаторной мощностью 1580 кВА. Первые участки здесь были выделены еще в 1990-х годах, по мере поступления заявок микрорайоны расползались все дальше и дальше от города. Так на смену Дубкам-1 появились Дубки-2, 3 и 4. То же самое происходило и происходит с другими секторами частной застройки. По данным директора МУП «Градостроитель» Нины Железной, полностью освоены 600 земельных участков в Дубках-1, здесь проведены все коммуникации. В Дубках-2 и 3 не освоено примерно по 300 земельных участков, а в Дубках-4 земля под 100 участков будет выделяться только в 2021 году. В 2021 году энергетикам предстоит поставить 4 ТП, протянуть 1,5 км ВЛ 10 кВ и 2 км ВЛ 0,4 кВ. Микрорайон Шахтерский на 700 участков с последними порядковыми номерами 3 и 4 также активно электрифицируется. В этом году здесь построят примерно 0,5 км ВЛ 0,4 кВ. Аналогичная ситуация с микрорайоном Авиаторов, в состав которого входит еще один микрорайон Березовая Роща. Здесь получили или получают землю еще 600 новоселов.

В декабре 2016 года Кумертау получил статус моногорода и территории опережающего развития (ТОСЭР), а уже по итогам 2019 года вошел в ТОП-10 лучших моногородов России. Рейтинг рассчитывается по 17 показателям, включая доступность сетевой инфраструктуры. По мнению Нины Железной, стоит сказать слова благодарности ПО «Кумертауские электрические сети» ООО «Башкирэнерго», оперативно подключающее и бытовых потребителей, и новые производства, которые появляются в городе.