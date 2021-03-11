В Челябинской и Курганской областях планируют продлить льготную ипотеку

Челябинская и Курганская области рассматриваются в числе 24 российских регионов, где возможно продление программы льготной ипотеки 6,5% годовых в 24 регионах России. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Наибиуллина в интервью «Известиям».

По ее словам, льготная ипотека показала свою эффективность как антикризисная мера, но должна быть свернута, поскольку уже появились негативные эффекты: стимулируемый программой дополнительный спрос привел к росту цен на жилье в ряде регионов, а соответственно снижению его доступности. Но, по словам Эльвиры Наибуллиной, существуют субъекты РФ, где спрос восстановился не полностью, поэтому недвижимость существенно не подорожала. «Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса. В таких регионах как антикризисную меру льготную ипотеку можно было бы продлить»,– сообщила глава ЦБ. Всего таких регионов 24: Алтай, Чечня, Дагестан, Ингушетия, Мордовия, Башкирия, Удмуртия, Ставропольский край, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Ярославская, Саратовская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская Новосибирская, Томская, Челябинская и Курганская области.