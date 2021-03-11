Задержан врио ректора воронежского агроуниверситета

10 марта врио ректора Воронежского государственного аграрного университета имени Петра I Алексей Попов был задержан. Его подозревают в покушении на присвоение средств с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 160 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Уголовное дело возбуждено региональным управлением СКР по материалам областного УФСБ.

По версии следствия, господин Попов якобы организовал преступную схему, при которой подчиненные передавали ему деньги, начисленные в виде премий. Всего он якобы получил 880 тыс. руб. В рабочем кабинете господина Попова прошли обыски, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время Ленинский райсуд Воронежа изберет ему меру пресечения. Пока материалы дела в суд не поступили.

Олег Мухин, Сергей Толмачев