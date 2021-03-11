Масленицу в Нижегородской области отметят с учетом COVID-требований

Масленичные гуляния проведут в Нижегородской области в воскресенье, 14 марта, с учетом действующих ограничений в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Дополнительные требования утвердил координационный штаб, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, праздничные мероприятия разрешается проводить только на открытых площадках, в конкурсах смогут участвовать одновременно не более 50 нижегородцев. Тематические зоны необходимо устроить так, чтобы посетителям не приходилось трогать поверхности инсталляций.

Дегустация продуктов запрещается. Напитки и блины можно будет продавать только в упаковке. При этом к приготовлению блинов предъявляются дополнительные требования: они должны быть приготовлены в стационарных условиях персоналом в масках и перчатках. Использовать начинку для блинов нельзя.

«Масленица всегда была символом прихода весны и дарила надежду. Таких эмоций особенно не хватает в последние месяцы. Было принято общее решение провести масленичные мероприятия в объеме, допустимом в нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации. Особенность праздника в активном использовании именно открытых площадок. Соблюдение всех необходимых требований позволяет максимально снизить возможные риски»,— рассказал губернатор Глеб Никитин.

Анастасия Еремина