Общегородской субботник в Казани пройдет 24 апреля

В Казани общегородской субботник запланирован на 24 апреля. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что ежегодный двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территорий в Казани будет проходить в этом году с начала апреля по конец мая. В это время планируется уборка дорог общего пользования, внутриквартальных проездов, парков, скверов, искусственных сооружений, дворов, а также посадка деревьев и кустарников. Кроме того, будут ликвидированы стихийные свалки, очищены остановочные павильоны, светофоры и ограждения.

В мэрии добавили, что участники мероприятий будут обеспечены необходимым инвентарем. Также в уборке будет задействована техника.

"Ъ-Казань"