Алексей Касьянов стал главным федеральным инспектором по Башкирии

Главным федеральным инспектором по Башкирии назначен Алексей Касьянов, который ранее занимал должность секретаря межведомственного Совета общественной безопасности республики, сообщает «Башинформ». На этом посту господин Касьянов сменил Михаила Закомалдина, работавшего главным федеральным инспектором по республике с ноября 2016 года.

Алексей Касьянов родился 24 мая 1975 года в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет. Начинал карьеру в 1996 году следователем прокуратуры Калининского района Уфы. Позже работал следователем прокуратуры Уфы, следователь по особо важным делам прокуратуры республики, в 2004 году возглавил отдел по расследованию особо важных дел прокуратуры, в 2006–2007 годах — заместитель прокурора республики. В 2007–2015 годах — возглавлял региональное управление СК. В июне 2016 года Алексей Касьянов возглавил республиканский межведомственный Совет общественной безопасности.

Олег Вахитов