Депздрав прокомментировал поломку единственного аппарата КТ в Переславле

В ЦРБ города Переславля-Залесского Ярославской области сломался единственный аппарат компьютерной томографии, сообщил на своей страничке в соцсети депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин.

«Сейчас, во время пандемии короновируса отсутствие проверки легких может очень сильно повлиять в худшую сторону на выбор лечения и выявления короновируса у переславцев»,— написал господин Хабибулин.

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области прокомментировали это сообщение, пояснив, что у аппарата КТ сломалась рентгеновская трубка, которая требует полной замены. По данным департамента, стоимость новой трубки составляет около 8 млн. руб.

«Точную цифру озвучит подрядная организация после завершения обследования оборудования»,— рассказали в департаменте, уточнив, что на данный момент идет поиск источника финансирования.

Также в департаменте отметили, что в Переславской ЦРБ аппарат КТ был задействован в основном для диагностики пациентов, пострадавших в ДТП. На период поломки для этих целей используется рентгеновское оборудование больницы.

«Что касается пациентов с новой коронавирусной инфекцией, то, согласно рекомендациям Минздрава РФ, аппарат КТ используется для диагностики тяжелых пациентов, которые из Переславля маршрутизируются в госпиталь ветеранов войн или инфекционную больницу. Для пациентов со средней степенью тяжести, которые и госпитализируются в ЦРБ, используется рентген аппарат»,— сообщили в департаменте здравоохранения.

Дарья Сабаева