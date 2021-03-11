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Мэр Красноярска не исключил, что крематорий будут строить за счет городского бюджета

Глава Красноярска Сергей Еремин не исключил, что крематорий в городе придется строить за счет местного бюджета. «Крематорий надо в любом случае дожимать. Не получается все там с различными экспертными инстанциями – то одно устраняют, то другое. Процедура непростая. Если у нас еще будут пробуксовки, давайте поставим отсечку 1 сентября, когда будет приниматься решение при подготовке бюджета на следующий год, если не получится запустить, значит будем помаленьку эту опцию отрабатывать своими ресурсами», - сказал мэр во время своего отчета перед депутатами горсовета.

С проектом крематория власти определились в 2019 году. Победителем стал – ООО «Красноярский крематорий». Планировалось, что здание разместят на территории около 14 тыс. кв. м. около кладбища «Бадалык» Однако разрешение на строительство выдано не было.

Юлия Сасевич


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